¡Fue un accidente! Nuevo registro reveló cómo fue el golpe fortuito que recibió Djokovic en Roma

Un nuevo video publicado en redes sociales reveló que el botellazo que recibió el tenista Novak Djokovic (número uno del mundo) mientras firmaba autógrafos en el Masters de Roma fue producto de una accidente, y no una agresión de un espectador.

Después del triunfo ante el francés Corentin Moutet (83°) por 6-3 y 6-1, "Nole" fue a firmar autógrafos y ocurrió el incidente, que se viralizó rápidamente.

Sin embargo, el nuevo registro descarta la agresión: Cuando Djokovic firmaba los autógrafos, un fanático se agachó para conseguir uno y la botella salió de su mochila, que estaba abierta, e impactó directamente en la cabeza del serbio.

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK