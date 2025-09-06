Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago9.4°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Aryna Sabalenka celebró su cuarto título en Grand Slam tras ganar su segundo US Open

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La bielorrusa Aryna Sabalenka ganó su cuarto título en torneos Grand Slam este sábado tras conquistar por segunda vez consecutiva el US Open, después de vencer en la final a la local Amanda Anisimova.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados