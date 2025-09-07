Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago9.7°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Desde el presidente Trump a Guardiola: Las figuras que acapararon miradas en la final del US Open

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner también estuvo marcada este domingo en Nueva York por la presencia en las gradas del "Arthur Ashe" de actores, estrellas de la música, figuras del deporte (como Pep Guardiola) y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados