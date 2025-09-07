Desde el presidente Trump a Guardiola: Las figuras que acapararon miradas en la final del US Open
Publicado:
Fotos Destacadas
Carlo Acutis, el primer santo milenial fue proclamado en la Plaza de San Pedro
El festejo de Max Verstappen en Monza tras el Gran Premio de Italia
Autoridades fiscalizaron corte de agua que afecta a seis comunas de la Región Metropolitana
Fotos Recientes
Desde el presidente Trump a Guardiola: Las figuras que acapararon miradas en la final del US Open
Carlos Alcaraz alzó su sexto título de Grand Slam tras conquistar por segunda vez el US Open
Así fue el show sinfónico de Pablo Chill-E
La final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner también estuvo marcada este domingo en Nueva York por la presencia en las gradas del "Arthur Ashe" de actores, estrellas de la música, figuras del deporte (como Pep Guardiola) y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados