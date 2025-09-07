Síguenos:
Carlos Alcaraz alzó su sexto título de Grand Slam tras conquistar por segunda vez el US Open

El español Carlos Alcaraz alzó su sexto título de Grand Slam y celebró como nuevo número uno del mundo, tras conquistar por segunda vez el US Open. En la final, derrotó al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en la cancha del estadio "Arthur Ashe" en Nueva York.

