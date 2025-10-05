Tópicos: Deportes
[VIDEO] Ignacio Saavedra anotó de penal para darle el triunfo a Sochi en la liga rusa
El volante nacional anotó en el segundo tiempo ante Pari Nizhny Novgorod.
El volante nacional Ignacio Saavedra fue clave para FC Sochi después de anotar el penal que dio el triunfo 2-1 ante Pari Nizhny Novgorod en la undécima fecha de la Premier League de Rusia.
Aunque Vladimir Iljin (35') adelantó a los locales en el Fisht Olympic Stadium, el empate de Juan Manuel Boselli (48') hizo que el formado en la UC tuviese que salir al rescate para dar la victoria (55').
El cuadro del jugador chileno es colista con apenas cinco puntos siendo este su primer triunfo en la presente temporada.
2-1 Saavedra pic.twitter.com/OMGDbeMQXI— RPL Sky (@RPLNews_eng) October 5, 2025