"Cuando a mí me dicen: ¿Por qué Chile no crece? (La respuesta es:) porque el sistema político no es capaz de avanzar en reformas modernas; nos trabamos", dijo

José de Gregorio, expresidente del Banco Central, en El Primer Café. "Tenemos un sistema político que no genera incentivos a buscar acuerdos", criticó, señalando -en el contexto del debate sobre la propuesta de pacto fiscal del Gobierno- que la política "no debería ser animada por la venganza, sino por un cierto grado de generosidad". Respecto a la última encuesta Casen, De Gregorio apuntó que "los ingresos labores no se han recuperado" y que el crecimiento "es fundamental" para reducir la pobreza, por lo que el gran desafío hacer que aumente la productividad. ¿Su receta? Terminar con el "excesivo pymismo malentendido, (hacer) una reforma política y, si queremos también reducir la evasión, poner luego un límite a las transacciones en (dinero) efectivo".

