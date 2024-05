Abogados de Pedro Pascal demandan a creador del pisco Pedro Piscal

El empresario chileno David Herrera se encuentra en un lío legal con los abogados del actor Pedro Pascal por su creación: Pisco Pedro Piscal, que lo tiene peleando por su nombre.

Según consignó Diario Estrategia, Herrera registró el licor en junio de 2023 ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), con ello se puso como objetivo crear piscos de 33° y 35° en alianza con la Pisquera Alba, ubicados en el Valle del Elqui.

Meses más tarde comenzó a tener problemas, ya que el nombre llamó la atención de los representantes legales del actor de "The Last of Us". Por ello, en octubre de 2023, fue contactado por el bufete Silva, quienes a través de un correo electrónico le solicitaron la cesión de los dominios web de su pisco: pedropiscal.cl y pedro-piscal.cl, para evitar un juicio.

Sin embargo, Herrera rechazó la solicitud y recibió una contraoferta de $2 mil dólares (alrededor de 1,8 millones de pesos chilenos) para adquirir la marca y los dominios web; oferta que volvió a rechazar.

La situación quedó en nada, hasta que en marzo de este año se concretó una demanda ante la Inapi para exigir dejar nulo el registro de la marca porque no respondía al "principio general de buena fe, y de las normas sobre competencia leal y ética mercantil al existir un claro interés de aprovechamiento comercial".

Según expusieron los abogados, Herrera con su marca "busca generar lucro en base a aprovecharse de la fama del actor, generando confusión en los consumidores hacia un origen comercial errado".

Todo esto, después de un juicio ante NIC Chile –administradores de los dominios .cl-, donde despojaron a Herrera de las páginas web de su marca Pedro Piscal.

Herrera: "Fue un tema gracioso"

Por su parte, David Herrera señaló a dicho medio que el juicio es algo "abrumador" y que no tiene relación con el "espíritu" tras su idea inicial y que no utiliza la imagen ni la semejanza del actor, porque "cuando se me ocurrió el nombre, fue un tema gracioso por el cruce de palabras, pero jamás buscando engañar a alguien o que fuera un producto inspirado en el actor chileno", afirmó.

En ese sentido, aseveró que "de hecho, la etiqueta del producto no tiene ninguna referencia a Pedro Pascal, o a alguna de sus películas. Es más, yo no he hablado con ningún medio de comunicación al respecto, como para que puedan decir que es algo en honor a él o que estoy tratando de aprovecharme de su fama".

Por otro lado, el empresario se contactó con Ármate Abogados, un estudio jurídico que ha acompañado a otros emprendimientos como "Amasandería Superpan", "Harry Plotter", "Star Wash", entre otras.

Cabe destacar, que esta situación ocurre en paralelo a la solicitud del actor de Hollywood en registrar su marca "Pedro Pascal" en las categorías de cosméticos, vestimenta, juegos, producción, espectáculos, entre otras, pero ninguna en la que está involucrada la iniciativa de Pedro Piscal.