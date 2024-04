Crece incertidumbre por futuro de WOM en Chile tras acogerse a ley de quiebras en EEUU

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado ofició a la Superintendencia de Quiebras para conocer mayores detalles sobre el riesgo de insolvencia de la empresa WOM, que se sometió al "Capítulo 11" de la ley de quiebras de Estados Unidos.

La empresa, propiedad del fondo de inversión Novator Partners, reconoció que no está en condiciones de pagar a sus acreedores, pero que busca continuar en sus operaciones, situación que también genera preocupación a los ocho millones de clientes que tienen en el país.

El senador Juan Luis Castro (PS) recordó que "ellos se adjudicaron el 5G en nuestro país y no lo han cumplido, solo han llegado al 40 por ciento, con muchas localidades y comunas en nuestro país que no tienen ese acceso y que se promueve en la venta de los móviles y los equipos, pero no tienen el 5G".

"Recordemos que en la fibra óptica también tienen un grado de incumplimiento, aunque menor. Recordemos que ellos judicializaron contra el Estado de Chile, hace pocos meses atrás y que además en un año han cambiado tres veces el CEO. Hoy queremos hacer un llamado de alerta, al menos de mi parte, si yo fuese diputado nuevamente, abriría de inmediato una comisión investigadora", agregó.

El director del Sernac, Andrés Herrera, dijo que "vamos a disponer de fiscalizaciones y monitoreos, tanto en materia de información, de publicidad, de cumplimiento de los compromisos, y también vamos a ver de qué manera la compañía se comporta en razón de sus reclamos".

"La compañía ha asegurado que va a mantener la continuidad operativa de sus operaciones, de sus servicios en Chile. No hay que descartar ninguna alternativa y aquí los consumidores tienen que tener muy claro si disponen el término de sus contratos, es muy fácil hacerlo, lo pueden hacer directamente en la plataforma del Sernac 'Me quiero salir' o directamente en la compañía", añadió.

Por su parte, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, manifestó que a "estos ocho millones de usuarios hay que protegerlos, por lo tanto no se justifica hoy una estampida de usuarios. Lo único que haría sería que esos usuarios, junto a los usuarios de la red que los recibe estarían viendo afectada su calidad de servicio".

"Por lo tanto la recomendación hoy es tener la continuidad operacional garantizada, que los usuarios se mantengan y que hagan lo que más les conviene, porque esta industria sigue operando, al menos durante los próximos 12 o 15 meses", detalló.