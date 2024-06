El G7 expresa preocupación sobre las prácticas comerciales "injustas" de China

Los líderes del G7 expresaron este viernes preocupación sobre las prácticas comerciales "injustas" de China y aseguraron que, aunque no quieren impedir el crecimiento del gigante asiático, desean que Pekín se atenga a las normas que rigen el comercio internacional, según el comunicado final de la cumbre que se celebra en Italia.

En ese comunicado, los líderes reconocieron "la importancia de China en el comercio global" y aseguraron que están "comprometidos con el avance del comercio libre y justo, con un campo de juego nivelado y relaciones económicas equilibradas" conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"No estamos intentando dañar a China o impedir su desarrollo económico; de hecho, una China creciente que juegue según las reglas y normas internacionales sería de interés global", señala el comunicado.

Sin embargo, las siete naciones más industrializadas del mundo expresaron preocupación "por el persistente enfoque industrial de China y sus políticas y prácticas no favorables a la competición de mercado que están teniendo efectos globales, provocando distorsiones en el mercado y una perjudicial sobrecapacidad en un creciente número de sectores".

De esta forma, instaron a China a "abstenerse de adoptar medidas de control de exportaciones", especialmente de minerales críticos para el desarrollo de energías limpias, como paneles solares y baterías de vehículos eléctricos, en los que China tiene prácticamente un monopolio.

