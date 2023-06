En El Primer Café, el diputado Frank Sauerbaum, de Renovación Nacional, recalcó que su sector no entregará los votos en el Senado para aprobar la misma propuesta de reforma tributaria del Ejecutivo que cayó en la Cámara de Diputadas y Diputados en marzo pasado y reiteró la disposición a avanzar en normas antievasión y antielusión. "A lo que no estamos dispuestos hoy día es a poder aumentar impuestos", afirmó, apuntando que "hay una despreocupación enorme por generar ingresos y lo único que quiere meter el Gobierno es la mano nuevamente a los sectores de clase media y no a las grandes empresas".

LEER ARTICULO COMPLETO