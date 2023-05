Diputado RN: Me extraña mucho que el autor de la reforma previsional salga

La renuncia del subsecretario de Previsión Social, el independiente Christian Larraín, causó sorpresa en la oposición debido a que el personero era uno de los líderes de la discusión con los parlamentarios para lograr un acuerdo con la reforma previsional.

El jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo este sábado que la salida de Larraín se da "básicamente por sus declaraciones en contra de las cuentas nocionales, aclarando a la opinión pública que no había apoyo parlamentario ni disposición de hacerlo, por lo tanto teníamos que buscar una alternativa".

"Uno lo pudiera leer como una mala disposición del Gobierno de llegar a un acuerdo pronto, pero a mí me extraña mucho que el autor de la reforma, que era el subsecretario, salga. Eso quiere decir que el Gobierno ha renunciado a llevar adelante el proyecto que había presentado inicialmente y eso también se puede interpretar como una buena noticia", afirmó.

En la tarde del viernes se conoció que el Presidente Gabriel Boric había aceptado la renuncia de Larraín y que en su reemplazo, en calidad de subrogante, asumió la abogada Consuelo Maldonado, jefa de gabinete de la Susbecretaría.

Larraín ya había sostenido reuniones con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y la nueva presidenta de la Asociación Administradora de Fondos de Pensiones, Paulina Yazigi, para abordar la posibilidad de poner fin al sistema de AFP.

Larraín había dado señales de estar abierto a los cambios en el proyecto, pero que de todas formas el 6% iría dirigido al ahorro colectivo y que la administración e inversión no estarían en manos de la misma institución.

Desde la DC, el diputado de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga, lamentó en sus redes sociales la "sorpresiva renuncia del subsecretario", que "se había manifestado dispuesto, de buena fe, a cambios en proyecto para llegar a un acuerdo", y dijo esperar que "esto no signifique el triunfo de una visión intransigente que dificulte los acuerdos".

En tanto, desde el oficialismo el diputado Luis Cuello (PC) comentó que las negociaciones deben continuar y que espera que "se pueda establecer un diálogo más constructivo, primero por parte de la oposición".

"Creo que es necesario que podamos avanzar en la discusión en particular: algo avanzamos en la mesa técnica respecto de identificar algunos puntos de disenso, pero eso aún no es suficiente", destacó el parlamentario, acotando que se debe retomar esa discusión en un plazo "no tan lejano".