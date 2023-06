El Gobierno se reunió con parlamentarios RN para hablar de la reforma previsional, donde se trató la separación de la industria de las AFP, es decir, que haya entes privados gestionando la rentabilidad de los fondos, y que por otro lado esté la administración de las cuentas de los afiliados. En El Primer Café, el exministro y economista Nicolás Eyzaguirre (PPD) señaló que "no me parece que haya ninguna razón por la cual la administración de cuentas tenga que ser un ente fiscal, aquí lo importante es aprovechar economías de escala, tratar de que el máximo de los cotizantes sea bien servido en temas transparentes y que una licitación para un agente recolector privado, es una solución perfectamente posible". En esta línea, llamó a no tratar de buscar "libertad de elección cuando no te lleva a mejores resultados", resaltando que "no ideologicemos el debate, tratemos de buscar las mejores soluciones".

