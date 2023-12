En El Primer Café, el director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo, aseguró que la renovada propuesta del Gobierno "no cambia sustantivamente el proyecto totalmente estructural y refundacional que presentó (en principio) en materia de pensiones". A juicio del exdiputado RN, "que el Gobierno insista en un tipo de reforma que muchos expertos -no sólo de derecha- consideran que no es el camino correcto, parece una tomadura de pelo", lo que explica la firme resistencia que ha encontrado en la derecha. Pardo insistió en que las indicaciones presentadas sólo implican "un par de cambios cosméticos", al tiempo que cuestionó que el Gobierno "haga figurar como que está cediendo, y más encima diga que eso es todo lo que está dispuesto a ceder", como advirtió en Cooperativa la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC).

