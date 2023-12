El presidente de la DC, Alberto Undurraga, valoró en El Primer Café que el Gobierno haya presentado indicaciones a la reforma previsional, aunque estimó que dada la gran cantidad de propuestas para la distribución del 6%, el consenso no será tan inmediato. "Creo que le falta un poquito para construir el acuerdo; me da la impresión de que va a tener que ceder algo más en la Cámara y recoger algunas cosas que se han dicho también en el Senado, pero esto tiene que salir luego", señaló el diputado. A la vez, llamó -en particular a sus pares de la derecha- a "cuidar el lenguaje, porque parte del acuerdo (necesario) requiere generar el clima para ello".

