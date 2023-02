Centro Arte Alameda realizará ciclo con las mejores películas de 2022

Hasta el domingo 12 de febrero, el Centro Arte Alameda realizará un ciclo con las mejores películas de 2022.

La instancia parte este martes 31 con "Argentina, 1985", recientemente nominada a los Premios Oscar 2023, protagonizada por Ricardo Darín.

Además, el ciclo incluye el documental "Moonage Daydream" (viernes 3 de febrero), "El Castigo" (sábado 4), "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo" (domingo 5), "Crimes of the Future" (martes 7), "1976" (miércoles 8), "Travesía Travesti" (viernes 10), "Drive my Car" (sábado 11) y "Aftersun" (domingo 12).

Las entradas para las funciones están a la venta en el sistema Passline.