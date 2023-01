Jamie Lee Curtis, quien fue parte de "Everything Everywhere All at Once", mostró a través de su cuenta de Instagram su reacción a las 11 nominaciones que recibió la película en los Premios Oscars.

"Mi amiga Debbie Oppenheimer me envió un mensaje a las 5:15 diciendo que estaba frente a mi casa y si quería compañía para ver los anuncios (…) Ni siquiera me di cuenta que tomó las fotos. La primera es el momento en el que escuché mi nombre, luego cuando escuché el de mi amiga Stephanie Hsu y el resto de las nominaciones. Luego lo mejor de todo, un abrazo amoroso a mi esposo", escribió la nominada a Mejor Actriz de Reparto en la descripción.

