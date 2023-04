Película de "Super Mario Bros." superó los 1.000 millones de recaudación

Después de 26 días desde su estreno, la película de "Super Mario Bros." logró superar los 1.000 millones de dólares recaudados en los cines de todo el mundo.

Solo en Estados Unidos la cinta ha amasado 490 millones de dólares, mientras que el resto del planeta ha aportado de 532 millones de la divisa norteamericana.

Con esto "Super Mario Bros." también se transformó en la quinta película en superar los 1.000 millones desde el inicio de la pandemia -un periodo en que los cines se vieron gravemente afectados-. Este selecto grupo ya estaba integrado por "Spider-Man: No Way Home," "Top Gun: Maverick," "Jurassic World Dominion" y "Avatar: The Way of Water".

Por otro lado y según cifras de Box Office Mojo, en Chile "Super Mario Bros." ha conseguido poco más de 8,5 millones de dólares, siendo el cuarto país de Latinoamérica (incluido Brasil) que más ha visto esta producción.

El éxito de la película ha sido una sorpresa incluso para Shigeru Miyamoto, el creador de Mario y la mente detrás de varias de las franquicias de Nintendo. Hace unos días el japonés señaló que "creíamos que a una película le podía ir bien, pero los resultados están más allá de nuestra imaginación".

"Esto realmente no sería posible si no hubiésemos tenido algo de suerte", concluyó Miyamoto.