Vicepresidente del Cruch: Las remuneraciones deben ser transparentes y premiar el mérito

En entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, Emilio Rodríguez, rector de la Universidad de Tarapacá y vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), dijo este jueves que las remuneraciones en la educación superior deben ser transparentes y acorde al mérito de los profesores, en medio de la polémica por los sueldos de la exministra Marcela Cubillos mientras ejercía como docente en la Universidad San Sebastián (USS).

La candidata de Chile Vamos a la alcaldía de Las Condes solía recibir 17 millones de pesos mensuales en dicha casa de estudios, donde se desempeñó como docente desde el año 2020 hasta agosto pasado.

La USS lleva meses en tela de juicio por sus vínculos con el llamado "caso audios", debido a que el exministro Andrés Chadwick (UDI) era -hasta su renuncia la tarde del miércoles- el presidente de su junta directiva.

La Superintendencia de Educación Superior ofició el martes a la Universidad San Sebastián para que "informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles".

El miércoles, el Ministerio Público abrió una investigación por eventuales ilícitos en el millonario sueldo de Cubillos.

"Hay dos principios que son distintos y no necesariamente colisionan: por un lado, está la autonomía universitaria, que efectivamente cada institución debe y puede tener su propio sistema de remuneraciones; y, por otro lado, está desde dónde se financian las instituciones de educación superior", apuntó el rector Rodríguez.

El vicepresidente del Cruch resaltó la importancia de la regulación en términos de transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de recursos públicos, y advirtió que la desregulación -como ocurre en el caso del Crédito con Aval del Estado (CAE)- "se puede prestar para situaciones que salen de la media varias desviaciones estándar", como pagar sueldos elevados dentro del sistema.

"Particularmente, el CAE no tiene regulaciones, porque las instituciones pueden definir cuánto cobran, pueden definir cuál es la cantidad, no participan de la Ley de Transparencia y no rinden cuenta pública a nadie. Eso hace que esta desregulación genere situaciones en las cuales la autorregulación puede que no sea tan elevada en algunos casos. Entonces, las instituciones deben autorregularse", indicó.

En esa línea, Rodríguez señaló que "además de las cuestiones de legitimidad sociológica, moral y legal (de los sueldos), están los mecanismos y políticas de aseguramiento de la calidad (de la educación)".

Por esta razón, subrayó, "los sistemas de remuneraciones deben ser claros, transparentes y deben premiar el mérito", considerando, por ejemplo, "el grado de doctor, las publicaciones, las clases en pregrado y en posgrado, y siempre pensando esta carrera académica en personas que trabajan 44 horas a la semana, es decir, que son profesores de jornada completa; no un profesor por hora que trabaja en un pequeño bloque de tiempo con unos pocos cursos o con un proyecto de investigación en particular, sino que personas que trabajan en jornada completa".