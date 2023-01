Angela Basset hace historia y le da a Marvel su primer Globo de Oro

La actriz Angela Basset se convirtió en la ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo como "Ramonda" en la película "Black Panther: Wakanda Forever".

Este es el primer Globo de Oro que recibe alguna película de Marvel Studios, luego de haber tenido tres nominaciones en 2019 con "Black Panther".

"Todos los días estamos rodeados de la luz y la alegría de Chadwick Boseman. Y nos da alegría de que esta historia de 'Black Panther' es parte del legado al que él nos guió", dijo Basset al recibir la estatuilla.

"Black Panther: Wakanda Forever" también está nominada a Mejor Canción Original.

