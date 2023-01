Globos de Oro 2023: conoce las películas nominadas

Para esta edición 2023 de los Premios Globos de Oro, la lista de películas nominadas incluye a producciones esperadas y otras cintas de directores taquilleros.

Desde lo nuevo de Steven Spielberg, pasando por el drama "Argentina, 1985" y la taquillera "Avatar 2" hasta cintas como "Elvis", "Top Gun: Maverick" y "Turning Red", las cintas buscan consagrarse en la ceremonia de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Además de las películas, en los Globos de Oro 2023 también hay actrices y actores que quieren conseguir un galardón en la ceremonia que inicia la temporada de premios, aunque no será televisada en Chile.

Las películas nominadas de los Globos de Oro 2023

Mejor Película Drama

"Avatar: The Way of Water" (20th Century Studios)

"Elvis" (Warner Bros.)

"The Fabelmans" (Universal Pictures)

"Tár" (Focus Features)

"Top Gun: Maverick" (Paramount Pictures)

Mejor Película Musical o Comedia

"Babylon" (Paramount Pictures)

"The Banshees of Inisherin" (Searchlight Pictures)

"Everything Everywhere All at Once" (A24)

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" (Netflix)

"Triangle of Sadness" (Neon)

Mejor Película Idioma Extranjero

"All Quiet On The Western Front" (Alemania)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Bélgica / Francia / Países Bajos)

"Decision To Leave" (Corea del Sur)

"Rrr" (India)

Mejor Película Animada

"Guillermo Del Toro's Pinocchio"

"Inu-Oh (Gkids) Marcel The Shell With Shoes On"

"Puss In Boots: The Last Wish"

"Turning Red"