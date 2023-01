Brote de Covid en Hollywood: varios actores dieron positivo tras Globos de Oro

Tras la celebración de la 80ª entrega de los Globos de Oro, realizada el pasado 10 de enero, varios actores asistentes a la premiación han confirmado haber dado positivo al Covid-19.

Luego de realizar pruebas para asistir a los Critics Choice Awards, se informó que Collin Farrell, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleason, Michelle Pfeiffer, entre otros, habrían confirmado padecer el virus.

"Lamento mucho perderme los Critics Choice Awards. Sí, Covid", dijo Pfeiffer en una publicación de Instagram, sintiendo no poder entregar a Jeff Bridges el Premio a la Trayectoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

La actriz Jamie Lee Curtis también se manifestó a través de esta red social, lamentando no poder estar "animando a sus amigos y colegas" de "Everything Everywhere All at Once", una de las grandes ganadoras de esta temporada, junto con una fotografía de varias pruebas marcando positivo.

Los protocolos contra el Covid-19 para la temporada de premios han ido variando, con varios eventos que no han requerido ninguna prueba o medida para sus asistentes, así como los Globos de Oro o los Critics Choice, que han exigido tests, comprobantes de vacunación e incluso ambos.