Kurt Carrera recordó su molestia con Sergio Lagos por no haberlo ayudado en Viña

El comediante Kurt Carrera recordó esta mañana su paso por el Festival de Viña con el dúo de "Profesor Salomón y Tutu Tutu", día que duraron 15 minutos en el escenario antes que el Monstruo se los comiera.

Ante el debate de la fallida rutina de Javiera Contador, el pasado lunes en la Quinta Vergara, el humorista recordó en "Mucho Gusto" de Mega sobre ese día que se bajaron con pifias del escenario junto a su compañero Pablo Zamora.

"Yo estuve ahí atrás. Me tocó a Marco Antonio Solis y era terrible, estuve en un personaje, el cajarito. Fueron 15 minutos que tuvimos a la gente y luego se diluye", relató, apuntando a que la gente quería seguir viendo al mexicano.

En ese contexto, el animador José Antonio Neme le preguntó "¿Qué podrían haber hecho los animadores?", a lo que el humorista respondió: "En ese momento (el animador) era Sergio Lagos, conocido mío. No hizo nada. Me habría encantado que hubiera salido y haber dicho 'muchachos, tranquilidad', no sé, algo".

Cabe destacar, que la participación del músico como animador del Festival es recordada hasta el día de hoy por sus pomposas y motivadas presentaciones a artistas como Daddy Yankee, Franz Ferdinand, hasta fue participe del show de humor de Ruperto (Christian Henríquez), quien marcó peak de sintonía en el 2006.

Kurt Carrera encaró a Sergio Lagos: Tengo algo tan atravesado en la vida

El humorista reconoció que Lagos era su conocido y no le perdonó que no los hubiera ayudado. Por ello, relató que en un momento se lo contó.

"Yo ya se lo dije a Sergio Lagos. Estuve en "Aquí se baila", y en un carrete, le digo: 'Sergio, tengo algo tan atravesado en la vida. ¿Dónde estabas en ese momento?'. Me dijo que en ese instante estaba afuera, se fue", señaló.

Lo que fue replicado por Neme, quien apuntó a que "lo que tú dices, es que Sergio Lagos no hizo nada, tan nada como lo que hizo María Luisa Godoy y Pancho Saavedra, no intervinieron", reiterando las críticas que ha hecho el periodista a los actuales animadores de Viña 2024. A lo que el comediante respondió que lo sintió así.

Asimismo, Kurt fue consultado si "¿Crees que los animadores pueden modificar una pifiadera?", a lo que recalcó "yo creo que sí".