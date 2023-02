Durante su rutina en el Festival de Viña 2023, Rodrigo Villegas contó su divertida anécdota conociendo a Olivia Newton-John en Viña 2017. El humorista contó que asistió a la presentación de la fallecida cantante, recordando haber hablado con un productor para fotografiarse con ella, quien accedió sin problema. "Ahí me acordé de mi mamá cuando me decía ‘estudia, hueon, estudia’. No sabía como chucha decirle: ‘Olivia una fotito’. Pero en inglés po...Y pasó, pasó", relató, enseñando el registro donde Newton-John pasaba rápidamente por su lado.

LEER ARTICULO COMPLETO