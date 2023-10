Fabrizio Copano habló sobre molestia de Pailita en el Festival de Viña

El comediante Fabrizio Copano recordó la noche en que un chiste sobre Pailita generó la molestia del cantante urbano en el Festival de Viña 2023.

En "Socios de la parrilla", Copano fue consultado por lo que ocurrió y aclaró de entrada que "obviamente por mi lado no tengo nada contra Pailita y le deseo lo mejor", y agregó que él no se dio cuenta de un posible enojo.

"Mientras celebrábamos en un recinto, me empezaron a contar, 'oye hubo un escándalo' y yo estaba en modo celebración con mi equipo y mi familia. Me decían que Pailita se había enojado", declaró Copano.

El comediante contó que al mismo lugar en el que estaban llegaron de casualidad Pailita y amigos, "y yo me saqué fotos con Marcianeke y otros, hubo una súper buena onda".

"Uno de los chicos del género urbano se me acercó y me dice 'puta Copano, siento que te excediste y tienes que ser más cuidadoso con tus palabras'. Fue como ¿en serio? ¿Alguien del género urbano me dice que sea cuidadoso con mis palabras?", reflexionó.

"El humor uno lo hace para que la gente se ría y el público se río y eso es todo lo que uno quiere lograr". expresó Copano.