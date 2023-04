Blink-182 regresó a los escenarios este viernes con un sorpresivo show en Coachella, anunciado solo un día antes del comienzo del festival. El trío, que debió posponer sus shows en Sudamérica el pasado marzo debido a una lesión de Travis Barker, baterista de la banda, volvió a su formación original con Tom DeLonge después de casi 10 años, llenando a sus seguidores de nostalgia con temas como "What’s My Age Again?", "All the Small Things" y "I Miss You".

