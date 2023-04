Foo Fighters anuncia su primer disco tras la muerte de Taylor Hawkins

This Is Happening Now.

Listen to 'Rescued'



From the Album 'But Here We Are'

Available June 2

Foo Fighters

El grupo Foo Fighters anunció su primer disco desde la trágica muerte de su baterista Taylor Hawkins en marzo de 2022.

Se trata de "But Here We Are", un álbum descrito como "el primer capítulo de la nueva vida de la banda" y que fue registrado íntegramente tras la partida de Hawkins.

"Es el sonido de hermanos buscando refugio en la música que los unió hace 28 años, un proceso que fue tan terapeutico como seguir viviendo", agregaron.

El disco, el número 11 de su carrera, contará con diez tracks. Uno de ellos es "Rescued", un nostálgico primer adelanto que ya está disponible en plataformas digitales.

Al igual que los últimos dos LP de Foo Fighters, "But Here We Are" fue producido por el grupo y por Greg Kurstin. El lanzamiento del disco está proyectado para el próximo 2 de junio.

En paralelo la banda tiene agendadas numerosas presentaciones para distintos festivales en Estados Unidos durante 2023.