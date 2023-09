Canción de Drake y The Weeknd creada con IA postula a los Grammy

En la próxima edición de los Premios Grammy podría producirse un hecho inédito en la industria musical: una canción creada con Inteligencia Artificial podría competir por uno de los galardones.

Se trata de "Heart on My Sleeve", un tema que imita las voces de Drake y The Weeknd que fue generado con esta tecnología y que ha sido declarada como elegible en las categorías de Mejor Canción de rap y Mejor Canción del Año.

Según señala New York Times, el CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason, Jr., indicó que la canción "en cuanto al lado creativo, es absolutamente elegible porque fue escrita por un humano".

El creador anónimo Ghostwriter fue el "autor" de esta canción que en abril pasado logró acumular más de 600 mil escuchas en Spotify antes de ser removida de todas las plataformas de streaming.

El impacto de "Heart on My Sleeve" fue tal que el líder de la Academia de Grabación citó a una reunión a Ghostwriter para conversar sobre los alcances del uso de la IA en la música.

El dilema de la Inteligencia Artificial

"Cuando empiezas a ver IA involucrada en algo tan creativo, interesante, relevante y actual, inmediatamente te hace pensar: 'OK, ¿hacia dónde va esto? ¿Cómo afectará esto la creatividad? ¿Cuál es la implicación empresarial para la monetización?", dijo Mason.

En sus actuales bases la Academia estipula que "solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganar un premio Grammy" y que "una obra que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría".

Los nominados a los Premios Grammy 2024 se conocerán el próximo 10 de noviembre. En tanto la ceremonia de entrega se llevará a cabo el 4 de febrero de 2024.