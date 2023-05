Como single de su último álbum "Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd", Lana Del Rey estrenó el video musical de "Candy Necklace" junto a Jon Batiste.

El videoclip, completamente en blanco y negro, dura más de 10 minutos y homenajea a Marilyn Monroe, Elizabeth Short y otras grandes estrellas de Hollywood, caracterizadas por la cantante.

