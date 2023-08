Lizzo fue denunciada por acoso sexual, agresiones y discriminación

La cantante Lizzo fue demandada ante una corte de Los Angeles por los conceptos de acoso sexual, agresiones y discriminación, según reporta Deadline.

Tres ex bailarinas de la artista, identificadas como Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, aseguraron en su demanda que fueron víctimas de "un ambiente laboral hostil".

De acuerdo al documento las mujeres fueron avergonzadas por su cuerpo y obligadas a audicionar para un trabajo que ya habían obtenido, luego de haber sido acusadas de consumir alcohol en horario laboral.

Además señalan que fueron forzadas a ser testigo de diversos shows sexuales durante la gira "The Special Tour" entre 2022 y 2023. Allí acusan haber sido discriminadas por su virginidad, haber recibido burlas por su religión e incluso haber sido retenidas contra su fuerza.

Dos de las demandantes fueron parte de "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls", el especial de Lizzo que obtuvo un premio Emmy en 2022.

"A raíz de estos ataques las demandantes sufrieron un severo estrés emocional, ansiedad, dolor y sufrimiento, daños físicos, enfermedades mentales, gastos médicos presentes y futuros, además de gastos en abogados y otros daños que serán determinados en un juicio", establece la demanda.