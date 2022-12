Como es tradición todos los años, el músico canadiense Mac Demarco comparte sus versiones de clásicos navideños en inglés. Para estas fiestas el artista se disfrazó de un Viejo Pascuero inflable y grabó el video para "It’s beginning to look a lot like christmas”, originalmente de Perry. Un minimalista teclado y su voz la acompañan, mientras pasea en motocicleta por Los Ángeles.

LEER ARTICULO COMPLETO