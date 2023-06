Princesa Alba se confiesa tras show en Pulsar 2023: "Desafiné harto"

La presentación de Princesa Alba en los Premios Pulsar 2023 dejó varios comentarios y la propia confesión de la artista chilena.

La cantante hizo una actuación con sus temas y además invitó a las actuales Supernova a cantar "Tú y yo", tema que no le salió como esperaba.

En un comentario en redes sociales, la propia artista dijo: "No me voy a hacer la lesa la verdad. Desafiné harto en 'Tú y yo'. Es difícil esa canción, y los nervios de salir en la tele me jugaron una mala pasada".

Además, pidió perdón "porque quería demostrar el trabajo de los ensayos, pero bueno, a seguir en clases de canto. Esto es lo que amo y quedé feliz con cómo me salieron mis propias canciones".