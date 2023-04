Quilapayún responde a burlas de Óscar Landerretche: "Que no se meta con nuestras canciones"

El grupo Quilapayún respondió a la burlesca referencia que el economista Óscar Landerretche utilizó a la hora de opinar sobre la estrategia nacional del litio.

El ex presidente de Codelco señaló en Radio Duna que, con el anuncio de este plan, "el gobierno trató una vez más de hacer dos cosas que no son posibles de hacer al mismo tiempo. O sea, uno no puede hacer una estrategia moderna y rápida de expansión del litio (...) y al mismo tiempo dejar contento a los Quilapayún".

Las palabras de Landerretche, que hacía referencia al concepto de nacionalización del lito, no cayó bien entre los intérpretes de "El pueblo unido".

"Lo que a nosotros nos dejaría contentos es que el señor Landerretche no se meta con nuestras canciones ni tampoco nos encierre en estereotipos ni caricaturas rígidas", ironizaron en sus redes sociales.

Lo que a nosotros nos dejaría contentos es que el señor Landerretche no se meta con nuestras canciones ni tampoco nos encierre en estereotipos ni caricaturas rígidas. — Quilapayún (@quilapayun) April 28, 2023

Más tarde señalaron que "llevamos 50 años cantando 'El pueblo unido' sin que hasta ahora esto tenga ninguna influencia visible en los políticos chilenos como lo demuestra el comentario divisionista de Óscar Landerretche. Como si fuera un pecado intentar unir posturas e intereses diversos".

También dedicaron algunos versos al economista en los que aseguraban que "Landerretche y sus empresarios que quieren el litio para lucrar".

Llevamos 50 años cantando “El pueblo unido” sin que hasta ahora esto tenga ninguna influencia visible en los políticos chilenos como lo demuestra el comentario divisionista de Óscar Landerretche. Como si fuera un pecado intentar unir posturas e intereses diversos. — Quilapayún (@quilapayun) April 29, 2023

La crítica de Landerretche

La mención de Óscar Landerretche al grupo Quilapayún se dio en un contexto en el que el economista criticó la estrategia nacional del litio presentada por el Gobierno hace unas semanas.

Al respecto criticó que se haya utilizado el concepto de "nacionalización" en la prensa extranjera con el objetivo de convencer a un sector político dentro del oficialismo.

"Esas dos cosas no van a funcionar al mismo tiempo y entonces el Presidente trató de hacer esas dos cosas y se armó una majamama, porque efectivamente trataron de dejar contentos a los Quilapayún, tanto que les creyó Bloomberg. O sea, la noticia internacional que era de que estábamos nacionalizando el litio, cosa que todos sabemos que es absurda", remató Landerretche.