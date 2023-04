Este fin de semana, Taylor Swift fue captada grabando un nuevo videoclip en Liverpool, Inglaterra. La cantante, que se encuentra en medio de su gira "The Eras Tour", podría lanzar pronto la re grabación de su álbum "Speak Now" ya que, según se puede apreciar en las fotografías, la intérprete de "Enchanted" lleva un look similar a los que usó durante la gira y promoción de su tercer LP en 2010.

