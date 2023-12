Billie Eilish se descarga contra Variety por exponer su orientación sexual

La cantante Billie Eilish hizo una confesión sobre su orientación sexual a la revista Variety este fin de semana.

En medio de la alfombra roja del evento Hitmakers, organizado por el mismo medio, la intérprete de "Happier Than Ever" reveló sentirse atraída a las mujeres.

"Pensé, ¿No era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Me pregunto: ¿Por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello", explicó la cantante al "salir del closet".

Billie Eilish arremete contra Variety

Tras la publicación de la revista Eilish, que fue portada en la edición "Power of Women", no tardó en mostrar su molestia con el medio.

"Gracias Variety por mi premio y por sacarme del closet en una alfombra roja a las 11 AM en lugar de hablar de cualquier otra cosa importante", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

En línea con lo anterior, la ganadora del Oscar añadió: "Me gustan los chicos y las chicas. Por favor dejénme en paz, a quién le importa", expresó, haciendo un llamado a escuchar su canción "What Was I Made For", pertenenciente al soundtrack de "Barbie".