Durante agosto, la casa británica de subastas Shoteby’s expondrá algunas de las posesiones más preciadas del del carismático y líder de Queen, Freddie Mercury. Entre los objetos, además de la corona y capa que usó en su tour Magic, destacan pinturas de Goya, Picasso, Miró y Dalí. La exposición (pública y gratuita) muestra por primera vez en la historia todas las pertenencias del legendario cantante, las cuales pasaron a ser propiedad de su íntima amiga Mary Austin tras su fallecimiento. Los fanáticos tendrán la posibilidad de ver con sus propios ojos las pertenecías del intérprete de "We Are The Champions" desde el 4 de agosto hasta el 5 de septiembre. Posteriormente, el remate de las pertenencias de Mercury tendrá lugar los días 6,7 y 8 de septiembre.

