Rick Astley se la juega con cover de "Everlong" de Foo Fighters

El cantautor británico Rick Astley desde hace ya un tiempo ha sacado relucir versiones en vivo de temas de diferentes artistas, y recientemente fue el caso de "Everlong" de Foo Fighters.

Si antes se lució con convers de AC/DC, Harry Styles y The Smiths durante su paso por Glastonbury, ahora fue el turno de un tema de la banda originaria de Seattle liderada por Dave Grohl.

El intérprete de "Never Gonna Give you Up" entonces el en festival "Radio 2 in The Park" organizado por la BBC se atrevió con el éxito de 1997 perteneciente al segundo disco de los Fighters, "The Colour and the Shape".

¿Qué opinó la gente sobre Rick Astley y su cover de "Everlong"?

Usuarios se deshicieron en halagos para el astro británico y su enérgica versión del tema del grupo que en 2022 perdió a su baterista, Taylor Hawkins y el que fue bien recibido tanto in situ, como en Youtube.

"Le quedó genial", "lo único que puedo hacer es sonreír al ver esto", comentaron algunos.

"Juego justo, esa fue una versión excelente y ¡Amo la batería", "fiel al original", completaron otros entre decenas de valoraciones positivas.