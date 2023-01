"Cambiaste un Rolex por un Casio": Shakira arremete con brutal "tiradera" contra Piqué y Clara Chía en la nueva "session" de Bizarrap

A través de su esperada colaboración con Bizarrap, Shakira ha lanzado ácidos descargos contra Gerard Piqué, su expareja, y Clara Chía, actual novia del español y causante del quiebre.

La letra, que fue filtrada el pasado martes en redes sociales, hace alusión a la infidelidad del exfutbolista con la joven de 23 años, jugando con los nombres de ambos en líneas como "perdón que te sal-pique" y "clara-mente no es como suena".

Además, la cantautora de 45 años también hace referencia a sus problemas por evasión de impuestos en España, a la cercanía de su casa con la de la madre de Piqué y a su canción "Loba" de 2009.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", "Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique", "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio" y "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" fueron algunos de los versos más polémicos de la canción, la cual ya cuenta con más de 4 millones de visitas en YouTube.