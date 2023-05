Este sábado, en el marco de su gira "The Eras Tour" en Lincoln Financial Field de Filadelfia, la cantante Taylor Swift tuvo un solidario gesto con una fanática asistente quien, aparentemente, estaba siendo maltratada por un guardia de seguridad. Mientras la estrella coreaba "Bad Blood" (Mala sangre) y sin hacer pausas, lanzó un par de palabras al hombre, evidentemente molesta. "Oye para", señaló mientras miraba un punto del público y agregó "ella no estaba haciendo nada".

