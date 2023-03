En una entrevista con 24 Horas, Marcianeke expresó su deseo de compartir con The Beatles, banda disuelta en 1970. La particular respuesta llamó la atención de las redes sociales y surgieron mútiples memes. Incluso, un productor musical conocido como @lacertaesudio, creó su propia versión de una colaboración de Marcianeke con The Beatles. mezclando las canciones "Come Together" y "Dimelo Má".

