El grupo Foo Fighters estrenó un nuevo adelanto de su disco "But here we are", el cual será lanzado este 2 de junio y se transformará en el primer álbum desde la muerte de Taylor Hawkins. El trabajo, que está fuertemente inspirado en la partida del baterista, incluye "The Teacher", una épica canción de más de 10 minutos en los que el grupo explora diversos y oscuros sonidos.

