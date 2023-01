Ashton Kutcher espera que Danny Masterson "sea declarado inocente" en juicio por violación

En una reciente entrevista, Ashton Kutcher habló sobre Danny Masterson y los tres cargos por abuso sexual que su amigo y compañero de reparto, en series como "That '70s Show" y "The Ranch", enfrenta actualmente.

Tras revelar a Esquire que aún mantiene contacto con el actor, Kutcher dijo que quiere que "sea declarado inocente de los cargos que se le imputan", esperando que las acusaciones sean falsas.

"En última instancia, no puedo saberlo. Yo no soy el juez. No soy el jurado, no soy el fiscal del distrito, no soy la víctima y no soy el acusado. Entonces, en ese caso, no tengo espacio para hablar, simplemente no lo sé", comentó el protagonista de "El Efecto Mariposa", agregando que lo siente mucho "por cualquiera que sienta que fue violado de alguna manera".

En la entrevista, Kutcher también recordó que Masterson se convirtió en el mentor del elenco, manteniéndolos lejos de los escándalos y las drogas.

"Él decía: 'Una maldita regla: no hagas nada estúpido que arruiene esto. Si lo arruinas, lo arruinas para todos", reveló Kutcher sobre el consejo que dio el actor que interpretaba a "Hyde" en la serie ambientada en los años 70.

Masterson, cuyo personaje es el único que no aparece en el reboot "That '90s Show", enfrentará un nuevo juicio el próximo 29 de marzo, tras haber sido absuelto en un primer juicio durante noviembre del 2022.