Jorge Valdivia publicó las primeras fotos con Maite Orsini: dedicó romántico mensaje

A casi un mes de hacer público su romance, Jorge Valdivia publicó en sus redes sociales las primeras imágenes junto a Maite Orsini.

En el cumpleaños de la diputada, el ex futbolista compartió un vídeo donde recopiló los mejores momentos de la relación, acompañado de un romántico mensaje.

"Quiero saludar a mi compañera y agradecerte por acompañarme en un momento difícil. Deseo que en este nuevo año que cumples esté lleno de éxitos, proyectos y alegrías", partió el ex seleccionado nacional en el posteo.

Bajo esta línea, el comentarista deportivo señaló que la parlamentaria ha sido alguien especial para él: "Puedo decir que a tu lado vivo uno de los mejores momentos de mi vida. ¡Feliz cumpleaños, te amo!", sentenció.

Si bien la cercanía entre Orsini y Valdivia había quedado al descubierto tras declaraciones de Daniela Aránguiz, ex pareja del deportista, y la polémica del "Magogate", no fue hasta enero que la diputada confirmó en una entrevista estar en una relación con el ex Colo Colo desde octubre del 2023.