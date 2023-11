Marlen Olivari frenó en seco a Sebastián Jiménez tras nombrar a Roberto Dueñas

Marlen Olivari y Sebastián Jiménez se reunieron con José Miguel Viñuela en el programa "Tal Cual" de TV+, donde recordaron su paso por "Morandé con Compañía".

En este contexto, el ex "Ley de la Selva", recordó que reemplazó a Kike Morandé en la animación del espacio para adultos, pese a que ese puesto ya había sido prometido a la vedette.

"Kike se fue de vacaciones, yo lo reemplacé y creo que ese había sido el quiebre porque a Marlen ya le habían ofrecido ese reemplazo y a mí me dijeron 'hazlo tú', yo no tenía idea de ese cuento", relató el veterinario.

"Estábamos en vivo, y salía (Roberto) Dueñas ahí hablando", continuó, ofuscando a la modelo al nombrar a su exmarido.

"¿Era necesario nombrar a ciertas personas?", dijo Olivari, frenando a Jiménez. "Yo creo que no, aquí no se nombra", añadió la también empresaria, que estuvo casada con su exmanager desde 2005 hasta 2009.

Bajo esta misma línea, la vedette reveló que aquel reemplazo no se concretó ya que "el inombrable cobró tres veces más de lo que yo estaba ganando (...) Yo no me enteré, lo hicieron a escondidas mías, como tantas cosas de las que me enteré después", relató.