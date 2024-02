Monserrat Álvarez apoyó a Álvaro Salas: "No hay que juzgar a la primera"

La periodista Monserrat Álvarez, conductora de "Contigo en la mañana" de Chilevisión, se refirió esta mañana a lo ocurrido con la hija de Álvaro Salas, quien se encuentra en situación de calle, llamando a comprender la situación.

El lunes pasado se dio a conocer un video donde la hija del humorista, Paola Salas -de 38 años-, se encontraba en la vía pública pidiendo dinero. Al respecto, el rey del chiste corto publicó un video señalando que "para los que estamos involucrados es un calvario, una pena y un dolor que llevamos hace mucho tiempo".

Salas explicó que Paola se encuentra en el "flagelo de la droga" y afirmó que "jamás ha estado abandonada, ni por su mamá que vive en Viña del Mar ni por mí". En ese sentido, apuntó que financió dos tratamientos contra la adicción, que su hija –reconocida en 2018- no terminó.

Monserrat Álvarez: Hay que comprender que las familias hacen todo lo que está a su alcance

La situación se viralizó rápidamente y con ello se generaron varios comentarios. Ante estos, Monserrat Álvarez tomó su espacio en televisión para defender a Álvaro Salas, indicando que en las redes sociales "(la gente) sale a juzgar sin ningún conocimiento, el respeto a la familia y a la persona adicta es importante".

"(Esto) demuestra que en el tema de las adicciones no hay que juzgar a la primera, sino que comprender que las familias hacen todo lo que está a su alcance y como dijo Álvaro Salas, la droga gana", argumentó la periodista.

Bajo la misma línea, Álvarez enfatizó que "esa lucha no hay que abandonarla, pero muchas veces el adicto está en un círculo de donde es muy difícil sacarlo, vuelven a caer y la frustración de la familia de no saber cómo ayudarlo", agregando que "no porque una lo ve en la calles está abandonada".