Pamela Díaz sobre Cathy Barriga: "Dije que era una mentirosa y cosas que está viendo hoy la gente"

La conductora y modelo Pamela Díaz se refirió a Cathy Barriga luego de su formalización, rememorando su enemistad nacida en 2005 en el reality La Granja VIP.

En el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, Díaz fue consultada por la situación de Barriga y aclaró que ya le habían preguntado y había preferido no responder, pero ahora accedió a dar su opinión.

"Me parece que demuestra que los realities son casi todos arreglados", partió diciendo La Fiera, quien compartió con Barriga en la Granja VIP de 2005.

"Yo dije en ese momento que ella era una mentirosa y cosas que está viendo hoy la gente. Me he callado todo este tiempo y el resultado es éste", expresó.

"En general yo no miento, creo tener muchos defectos pero por la vida ando sin deberle nada a nadie, salvo al banco. Trato de ser lo más transparente", agregó.

Finalmente, dijo que "hablar hoy de Cathy Barriga genera mucha más mala onda, hay una 'pipol' que me sigue y no me parecería que estuviéramos en una mala onda, si ya lo está pasando pésimo y lo siga pasando mal".