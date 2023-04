Policía contradice versión de Drake Bell sobre desaparición: Había amenazado con suicidarse tras pelea familiar

El actor Drake Bell preocupó ayer a sus seguidores tras ser reportado desaparecido y "en peligro" y si bien le bajó el perfil a la situación, las autoridades revelaron qué sucedió realmente.

La búsqueda comenzó ayer y horas después de hacerse publica la noticia, el exprotagonista del programa de Nickelodeon "Drake y Josh" fue hallado a "salvo" por la policía de Daytona Beach.

Posteriormente, Bell utilizó su cuenta de Twitter y argumentó que simplemente había olvidado su teléfono en el auto, aunque una llamada al 911 contradijo su versión.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂