Repenning reaccionó a viralizado vídeo de su adolescencia: "Me dio vergüenza"

Hace unos días, un divertido vídeo de José Luis Repenning en su adolescencia se viralizó en redes sociales.

En el registro, que data de 1994, el periodista aparece siendo entrevistado en una discoteque, sacando carcajadas por su apariencia y forma de hablar.

"Quiero mandarle un saludo a mi polola, en especial a la Maca, que es una mujer excelente para mí", dice el rostro de Canal 13 en el clip, donde solo tenía 16 años, mientras masticaba chicle con la boca abierta.

"Lo estoy pasando pero mortal. Ojalá que aquí todos lo pasen bien, po loco. Esa onda", añade el comunicador.

"Me dio vergüenza"

Este lunes, "Tu Día" partió exponiendo el vídeo de su joven animador, provocando risas dentro del estudio.

"Era un zorrón vintage (...) Repe me dijo: 'Ojalá nunca salga un video que me entrevistaron en una disco, yo sé quién tiene ese registro, pero ojalá nunca se le ocurra mostrarlo'", partió comentando Priscilla Vargas, su compañera.

Posteriormente, el conductor del matinal reveló que fue su hija quien le envió el viralizado registro, admitiendo haber sentido "cringe".

"Me dio vergüenza", admitió el comunicador, que decidió compartir el vídeo en su Instagram ya que "uno tiene dos alternativas en la vida. O te mueres de vergüenza, 'ese no soy yo' ó riámonos todos. Así que me lo tomé con humor, nada que hacer".

Asimismo, "Repe" reconoció que lo más vergonzoso del vídeo "es como hablo, ni siquiera me da vergüenza el pelo, si estaba en la disco dele bailando...me molesta hablar 'ashi'".