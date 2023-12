Trinidad Cerda recibió disculpas de tiktoker que la abordó en el aeropuerto

Pese a que su paso por "Gran Hermano" marcó un antes y después en la televisión chilena, Trinidad Cerda fue la participante que logró el mayor porcentaje de votos para ser eliminada del programa.

En dicha ocasión la actriz se enfrentó a placa con Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, ganadora y finalista del reality show respectivamente, por lo que obtuvo un 94% de las preferencias del público para abandonar la casa.

En tanto, al regresar a Chile, la ex auxiliar de vuelo fue abordada por el youtuber y tiktoker Diego Aranis, que reveló en pleno aeropuerto el porcentaje de votación que recibió.

Posteriormente, el joven señaló en sus redes que "Trini altera todas las situaciones a su favor o con una manera de victimizarse ante todo"

"Me escribió"

Ahora bien, la exparticipante del programa de Chilevisión reveló en el react con Claudio Michaux que recibió un mensaje del comunicador.

"Los últimos días, hasta ayer u hoy, me han llegado muchos mensajes pidiéndome disculpas (...) veo el mensaje de arriba y no te lo voy a decir, pero respondo 'está todo bien, mi amor, dejemos eso atrás'", partió diciendo Cerda respecto al odio masivo que recibió durante su estadía en "la casa más famosa del mundo".

En este contexto, la mujer de 35 años añadió: "Una de las personas que me escribió fue el chiquillo que me recibió en el aeropuerto, me escribió ayer (...) Él me pide disculpas y hace un acto tan lindo y genuino", dijo Trinidad, agregando que "no dijo una pesadez pero me dijo el porcentaje y fue un poco invasivo".

"Qué lindo lo que hizo, al final cierra un ciclo para él al decir 'esto no era lo que tenía que hacer'", cerró la intérprete, asegurando que cualquier problema relacionado al reality "quedó en el pasado".