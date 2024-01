¿Qué ver? Documental desnuda la histórica noche de "We are the World"

A mediados de la década del 80, y conmovidos por las condiciones de vida de niños y mujeres en África, un grupo de cantantes decidió recaudar fondos uniendo sus voces en una histórica canción.

"We are the world" fue el resultado de este proyecto comandado por el productor Quincy Jones, Michael Jackson, Lionel Richie y Stevie Wonder, y que logró convertirse en todo un fenómeno cultural.

La gestión no fue fácil: había que reunir en una sesión a las más grandes estrellas del pop de la década de los 80 y terminar la canción en apenas algunas horas. Además de la logística, los egos de los cantantes también era una dificultad a superar.

"La gran noche del pop" es el nombre del documental que aborda esta histórica noche a través de imágenes inéditas, entrevistas y grabaciones de aquella reunión. La película se encuentra disponible en Netflix.

Maestros del aire en Apple TV+

Otro de los títulos destacados de la semana es "Maestros del aire", un drama bélico protagonizado por Austin Butler con una historia entrañable sobre la amistad y la lealtad.

Producida por Steven Spielberg y Tom Hanks ("Bands of brothers" y "Pacific"), la obra sigue a un escuadrón de pilotos estadounidenses cuya misión será bombardear distintos puntos estratégicos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La serie tiene dos capítulos disponibles en Apple TV+. El resto de los episodios se estrenará cada viernes en la plataforma de streaming.