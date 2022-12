La adaptación del exitoso videojuego para Playstation producido por Naughty Dog "The Last of Us" pronto llegará a HBO Max en formato de serie y ya fue revelado el potente primer tráiler, que muestra un primer vistazo de Pedro Pascal personificando a Joel, quien sacará de contrabando a Ellie, interpretada por Bella Ramsey, así como varios personajes de la historia. Se estrenará el 15 de febrero en la misma plataforma.

